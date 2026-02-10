元大相撲の小結で元プロレスラーの安田忠夫（やすだ・ただお）さんが１０日までに亡くなっていたことが分かった。６２歳だった。複数の関係者が明かした。詳しい死因は明らかになっていない。

１９６３年１０月９日、東京・大田区で生まれた安田さんは、中学を卒業し大相撲の九重部屋に入門した。

７９年春場所に初土俵を踏み、しこ名を「孝乃富士」に改名し、８６年夏場所に新入幕を果たした。小結まで昇進したが９２年夏場所限りで引退した。

９３年６月、新日本プロレスに入門。９４年２月２４日に日本武道館での馳浩戦でデビューした。身長１９５センチ、体重１３０キロの体格を生かしたパワー殺法で人気を獲得した。さらに２００１年には総合格闘技デビュー。同年１２月３１日の「ＩＮＯＫＩ ＢＯＭ―ＢＡ―ＹＥ ２００１」でジェロム・レ・バンナから大金星を挙げ脚光を浴びると、０２年２月にＩＷＧＰヘビー級王座を獲得した。

しかし、新日本プロレスでは素行不良で０４年９月に無期限出場停止処分を受け、０５年１月１８日に解雇された。

その後はＩＷＡ・ＪＡＰＡＮ、ＺＥＲＯ１―ＭＡＸなどに参戦。アントニオ猪木さんが設立した「ＩＧＦ」の０７年６月２９日の両国国技館での旗揚げ戦でジョシュ・バーネットと対戦。２０１１年２月４日に後楽園ホールで引退記念興行を行い引退した。

引退後は、芸能事務所に所属しタレント活動などを行うも長続きせず、都内の駅で列車見張員の仕事をするなど職を転々としていた。