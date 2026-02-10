「日本ハム春季キャンプ」（１０日、名護）

６年ぶりに古巣復帰あいた有原航平投手が、チームに合流した。

練習開始前には円陣であいさつ。「投げている時にこわいとか言われてますけど、そんなことはありません。声をかけてほしいですし、いいコミュニケーションをとって頑張りたいと思います」と語ると、チームメートからは笑いと拍手で迎えられた。

合流初日はキャッチボールや投内連係などで汗。「いい練習ができた。非常にやりやすいし、懐かしい気持ちになりました」と、穏やかな表情で振り返った。笑いを誘ってあいさつについては「雰囲気的に何か言わなきゃいけない感じだったんで。いい感じでチームに入っていけたらなと思って、ああいう形になりました」と意図を明かした。

合流前までに、立った捕手役への傾斜を使った投球練習も実施。「近々ブルペンにも入れるかなと思う」と見通しを口にした。久々の古巣での練習にも「フレッシュな気持ちはある」と話した有原。キャンプのテーマを「まずはケガをしない体作り。投球の面ではストレートを磨いていけたら」と掲げた。