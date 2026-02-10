タレントのヒコロヒーが１０日に関西テレビで放送された「千原ジュニアのヘベレケ」に出演。女芸人仲間と繰り出す合コン事情を赤裸々に語って、相手の職業まで打ち明けた。

紅しょうが・稲田、エルフ・はる、Ａマッソ・むらきゃみ、太陽の小町・つるが飲み仲間。もっと夜遊びをしようと誓いあったこともあり、中でも稲田はいまだに積極姿勢を見せているという。女芸人との合コンを述懐しつつ、「コンパ行ってもホントに意味ない。ワシらは横の女芸人を笑かしたいが勝ってもうて。相手がどうこういいんです」と冷静に分析した。

合コン相手の職業については、「銀行とか金融とかＩＴの方とか。堅い（業界の）方もいらっしゃいますし。芸能系は知らないですし、スポーツ界もないですし」とぶっちゃけ。「好きなタイプを聞いていくじゃないですか。『有村架純です』なんて言われたら、もうおもんない。無理やん、ウチら。『おもんないねん。帰ってくれ』とか私が言って、横の女芸人がゲラゲラ笑って。結局、こっちがおもろいとなっちゃって。男の気持ちはホンマに知らない」と愚痴を交えながら、合コン事情を説明していた。