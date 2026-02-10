仲里依紗、家族で餅つき大会「夫婦2人並んでる画がエモすぎ」「可愛すぎる家族」 夫・中尾明慶も“モザイクなし”で登場
俳優の仲里依紗（36）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優の中尾明慶（37）、長男（12／※SNS上の愛称はトカゲくん）と過ごした元日の様子を公開し、“モザイクなし”で登場した中尾に反響が集まっている。
【動画】「めちゃくちゃいい」仲里依紗＆中尾明慶ら、仲良し家族のにぎやか餅つき大会
仲は、地元・長崎県にある実家で過ごす穏やかな年始の様子を動画で紹介し、家族で焼き肉、温泉、餅つきなどイベント盛りだくさんの様子を披露した。
母親と並んで焼き肉を楽しむシーンでは、仲の隣に座っていた中尾が“モザイクなし”でさりげなく登場。仲の母も思わず満面の笑みを見せるほど和やかなひと幕となっている。さらに「仲家の餅つき大会」では、明るくにぎやかに楽しむ仲と仲の父を、優しい表情で見守る中尾の姿が映し出され、家族の温かな雰囲気が伝わってきた。
ほかにも、仲の父・仲・中尾の3人が並ぶ“貴重な”3ショットが収められており、仲家に溶け込んだ中尾の姿が印象的。また、長男も加わって家族そろって餅つきを楽しむ様子、夫婦並んで仲良く餅を丸める姿も映されており、“仲良し家族”らしい正月の様子を見せている。
普段は顔にモザイク、声を加工した状態での出演が主な中尾。今回の貴重な“モザイクなし＆声の加工なし”での登場に、コメント欄には「夫婦2人並んでるのめちゃくちゃいい」「キツネさんのモザイクなしなの最高」「夫婦2人並んで餅丸めてる画がエモすぎたよ」「可愛すぎる家族」と、ファンから歓喜の声が寄せられていた。
仲は、2013年4月に中尾と結婚、同年10月に長男が誕生した。
