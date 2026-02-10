大手芸能事務所サンミュージックは10日、シンガー・ソングライターのダイアモンド☆ユカイ（63）が、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、同28日に無事退院したと発表した。ユカイは、同社を通じてコメントを発表した。関係者によると、腫瘍は良性だという。

「この度、ダイアモンド☆ユカイは、1月26日に喉の腫瘍除去手術を受け、28日に無事戻ってまいりました。術後は医師の指示のもと、約1週間−沈黙の七日間。歌えない、喋れない、吠えられない。ロッカーにとっては、なかなかの修行期間でしたが、現在は問題なく回復しております。思えば、生まれついての不器用で自己肯定感も低かった冴えない少年に、天がくれた唯一にして最大の武器が『声』でした。その声がロックンロールの光に包まれた瞬間、ダイアモンド☆ユカイが誕生しました。これからの人生の第四コーナーをこの声で、全力で歌い切るため、今回、腫瘍摘出手術に踏み切りました。守るために切る。歌うために黙る。それもロックです」

術後は医師の指示のもと、約1週間の安静期間を経て、現在は順調に回復している。毎週月曜日のメインパーソナリティーを務めている、テレビ埼玉（テレ玉）の情報番組「マチコミ」（月〜金曜午後4時30分など）の1月26日に放送回には、事務所の後輩鳥居みゆき（44）が代打で出演したが、2日放送回から復帰している。また、3月14、15日に東京・@有楽町のI’M A SHOW（アイマショウ）で開催のロッキンミュージカル「シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険 Part2」は予定通り開催する。