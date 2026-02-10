「何このほっこりシーン」ブルガリアの銅メダリスト、空港の手荷物検査で“確信犯”のハプニング「やっぱり引っかかるんだw」【冬季五輪】

スノーボード男子パラレル大回転で銅メダルを獲得したテルベル・ザムフィロフ(C)Getty Images

ブルガリア代表のメダリストによる“確信犯”動画の反響が止まらない。自身のインスタグラムに投稿したのは、現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転で、銅メダルを獲得したテルベル・ザムフィロフだ。

【動画】銅メダルが空港の手荷物検査で引っかかり、笑顔のブルガリア選手とスタッフを見る

ザムフィロフは帰国の途につく空港とみられる場所に、グレーのパーカー、ジーンズというラフな服装で登場。手荷物検査場のゲートをくぐると、警報音が鳴った。すると、20歳のスノーボーダーは、不敵な表情を浮かべながら、パーカーの下に潜ませていた銅メダルを披露。本人だけでなく、空港の男性スタッフも笑顔で舌を出しながら、サムアップポーズを見せた。

結局は無事にゲートを通過。動画のテロップには「ちょっと変わったユーモア感覚を持つ五輪メダリスト」と記載し、文面には「あの警備スタッフは本当に最高だった!!! ありがとうミラノ・コルティナ五輪」と書き込んだ。

この微笑ましい動画は、投稿から10時間も経たないうちに、8万以上の「いいね！」が押されている。コメント欄には、メダル獲得への祝福に加え「何このほっこりシーン」「ユーモアに溢れすぎ」「スタッフの柔軟性がいいね」「メダルはやっぱり引っかかるんだw」「メダル検出機じゃん」「メダル見て興奮しただろうな」といった反応が寄せられた。

