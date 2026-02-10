2026年2月現在、週に3往復運航されている、石川県・小松空港と韓国・ソウルを結ぶ便について、大韓航空が、3月29日から毎日運航する方向で最終調整を進めていることが分かりました。

小松空港の国際線のデイリー運航は、台北線に続いて2路線目で、日本海側の空の玄関口として、さらなる利用が見込まれます。

小松・ソウル便は2026年2月現在、火曜日・木曜日・土曜日の週3往復運航されていますが、大韓航空は、3月29日から10月24日までの夏ダイヤで、週7往復に増便する方向で最終調整していると明らかにしました。

利用客から歓迎の声

10日、ソウルからの便を利用した乗客からは、増便を歓迎する声が聞かれました。

◇能登町に住む利用客…「大助かりです。しょっちゅう（韓国に）いっているもので。孫が4人いるので」

◇富山県に住む利用客…「たくさんいけるので、あればいいのではないかと思う。自分の姉が韓国で暮らしているので、いつでも行ける機会があるので行きたい」

◇韓国に住むの利用客…「ここに来る時に週3回しか来られなくて、予定が週末に入ると、来られなくなる場合もあるので、毎日来れることはいい話だと思う」

ソウル便は1979年に開設され、大韓航空に移管された2006年からは、最大で週4便運航されてきました。

日韓関係の冷え込みやコロナ禍での運休も挟みながら、近年は特に韓国へ向かう若い世代の利用が増えていて、県が増便を要請していました。

大韓航空はデイリー運航に合わせて機材を小型化する予定で、ダイヤを現在よりも20分から40分ほど前倒しするとしています。