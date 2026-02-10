ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は10日、12Rで優勝戦が行われ、新田雄史（40＝三重）が2コースから差して1着。昨年6月12日の桐生69周年記念以来となる通算5回目のG1制覇となった。

一方、1号艇の前田滉（25＝愛知）はコンマプラス02のフライングで返還欠場。発売額3億5393万4700円の約79.7％に当たる2億8197万6300円が返還された。

レース直後のインタビューで新田は「（前田）滉くんをフライングさせてしまった感じで、あまりいい優勝ではないですけど」と神妙な面持ちで切り出し「滉くんがフライングかなと思ったんで（1周1マークは）交差すれば優勝かなと」とレースを回顧した。

初の東海No.1については「うれしいですね。スタ展から凄い気持ち入っちゃって（ピット）離れも出たんで、本番も出たらイン取るくらいの気持ちで行ったんですけど」と喜びを語った。

なお前田はSGボートレースクラシック（蒲郡）終了後の3月30日から30日間のフライング休みに入り、休み明けの4月30日から12カ月間は罰則によりG1、G2に出走できなくなった