『ポケモン』30周年のイラストに反響

　ポケモン関連の情報を発信する「ポケモン情報局」が10日、公式Xを更新。歴代のポケモンが大集合したビジュアルを公開。SNSに歓喜のコメントが集まっている。

【写真】「推しはどこ？」なかなか見つけられない…ポケモン特別イラスト

　投稿で「What's Your Favorite？」と呼びかけ。ハッシュタグに「ポケモン30周年」などと添え、前日に「ポケモンYouTubeチャンネル」が公開した動画「【公式】What’s Your Favorite? 特別映像　キミのフェイバリットは？」のURLを紹介した。

　公開されたビジュアルは、歴代のポケモンたちがぎっしりと集まったデザイン。30年を振り返ることができる、さまざまなポケモンが登場している。

　SNSでは、「私はトゲピー探してました 無事、みっけ！」「ノクタスいたーっ！！！」「推しのザングース発見〜」「シャワーズずっと推し」「誰か愛しのコロボーシ、コロトック見つけてくれませんか？5時間探しても見つかりませんw」「ドククラゲを見つけた人は教えてください」「アチャモどこ？？」「マッギョはどこですか マッギョ大好きなんです 見つけらんないです」など、“推し”ポケモン探しを楽しむ声が多数。

　また「世代が違っても、好きなポケモンの話で盛り上がれるのがこの作品のすごいところ」としみじみつづるコメントも寄せられた。