ポケモンが“ぎっしり”、特別イラスト “推し”探す声「5時間探しても見つかりませんw」
ポケモン関連の情報を発信する「ポケモン情報局」が10日、公式Xを更新。歴代のポケモンが大集合したビジュアルを公開。SNSに歓喜のコメントが集まっている。
【写真】「推しはどこ？」なかなか見つけられない…ポケモン特別イラスト
投稿で「What's Your Favorite？」と呼びかけ。ハッシュタグに「ポケモン30周年」などと添え、前日に「ポケモンYouTubeチャンネル」が公開した動画「【公式】What’s Your Favorite? 特別映像 キミのフェイバリットは？」のURLを紹介した。
公開されたビジュアルは、歴代のポケモンたちがぎっしりと集まったデザイン。30年を振り返ることができる、さまざまなポケモンが登場している。
SNSでは、「私はトゲピー探してました 無事、みっけ！」「ノクタスいたーっ！！！」「推しのザングース発見〜」「シャワーズずっと推し」「誰か愛しのコロボーシ、コロトック見つけてくれませんか？5時間探しても見つかりませんw」「ドククラゲを見つけた人は教えてください」「アチャモどこ？？」「マッギョはどこですか マッギョ大好きなんです 見つけらんないです」など、“推し”ポケモン探しを楽しむ声が多数。
また「世代が違っても、好きなポケモンの話で盛り上がれるのがこの作品のすごいところ」としみじみつづるコメントも寄せられた。
