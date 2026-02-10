プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが１０日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ 〜Ｃｈａｐｔｅｒ Ｘ〜」の対戦カードを発表した。

メインイベントの１５周年記念スペシャルタッグマッチでＳａｒｅｅｅは、彩羽匠との「スパークラッシュ」でスターダムのＩＷＧＰ女子王者・朱里とセンダイガールズの橋本千紘と対戦する。

Ｓａｒｅｅｅは、ドリームタッグ対決に「最初はシングルマッチとか、今、戦ったら話題になりそうだなと思う選手とかいましたけど、いろんな選択肢があるなかで最終的に心の底からやりたいな、この人たちと同じリングで戦いたいなと思ったのが、この３人でした」と明かし「女子プロレスのあるべき戦いをしっかり３月２２日、１５周年で見せたい」と予告した。

さらに朱里、橋本と昨年、シングルで敗れたことに触れ「そんな２人の存在が私を強くさせるし、そんな２人から逃げずに戦いたい」と誓い、彩羽とのタッグを「私たちがプロレス界を変えたいし、もっともっと上に行きたい」と掲げ「ここから始まる何かを見せたい」とファンにメッセージを送った。

彩羽は「Ｓａｒｅｅｅさんの１５年は重みがあるし、尊敬できる選手」とＳａｒｅｅｅに敬意を表し、対戦カードに「この４人がそろうのは今回が初めてなので歴史に残る一戦にしたい」と誓った。

橋本は、Ｓａｒｅｅｅを「私が一番、最初にライバルと思えた存在」と明かし、朱里とのタッグに「私たちが見せるものは、格の違いだと思います。その格の違いを内容と結果で見せたいと思います」と予告した。ドリームタッグ対決に朱里は「刺激的な戦いができる。楽しみにしています。バッチバッチに試合ができる４人」と宣言した。

橋本は「格」について「朱里選手の試合を見た時、格の違いを感じるなって…技術だったり、相手を３カウント取る力であったり、ギブアップを取る力だったり、格闘技も経験してて、私はレスリングを経験してて、それをすべて融合した上で格の違いを見せられる」と説いた。

Ｓａｒｅｅｅは「私も格の違いを見せてやろうと思っているし、言われたからって何とも思わないし」と返し「自分に自信があってここまで来たし自分の方が強いと思っているし、お客さんにしっかり格の違いを見せてやりたい」と明かした。

◆３・２２横浜武道館決定済みカード

▼Ｓａｒｅｅｅ１５周年記念スペシャルタッグマッチ 時間無制限１本勝負

Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ 朱里、橋本千紘

▼スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

伊藤薫 ｖｓ なつぽい

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、叶ミク ｖｓ 里奈、藤原あむ

▼６人タッグマッチ ２０分１本勝負

暁千華、Ｘ、ＸＸ ｖｓ フワちゃん、Ｘ、ＸＸ

▼シングルマッチ １０分１本勝負

望天セレネ ｖｓ 古沢稀杏