¡Ú£×£Â£Ã¡Û£Î£Â£Ã²òÀâ¼Ô¤Ë·èÄê¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¡£×£Â£Ã¤Ï¡Ö·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ½Ð¾ìÏÈ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢£×£Â£Ã¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÇÉü³è¤¹¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ÎàºÆ½¢¿¦á¤¬¤Þ¤º¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Î£Â£Ã¡×¤¬£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Í£Ì£ÂÃæ·Ñ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÁ´»î¹ç¤ÎÆÈÀêÃæ·Ñ¤Ë²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï°úÂà¸å¤ËÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡Ö£Î£Â£Ã¤Ç³èÌö¸å¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÆ»¤Ï³Î¼Â¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÓÍÎ¡¹¤Îº¸ÏÓ¤À¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ë¸½ÌòÉüµ¢¤È¤Ê¤ë£×£Â£ÃÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤Ì¾ÍÀ¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤ÐºÇ¹â¤Î²ÖÆ»¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¸½¾õ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡£¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ò¥ë£Ç£Í¤È¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¤¬¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ½Ð¾ìÏÈ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£Â¾¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÅê¼ê¤Ï¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆàÀ¸¤¤ëÅÁÀâá¤¬¤É¤ó¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£