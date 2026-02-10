みちょぱ、夫・大倉士門との“ルール”告白 夫婦間のパワーバランスにも言及「私が強いって思われがちだけど…」
【モデルプレス＝2026/02/10】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が、9日放送のTBS系「日本くらべてみたら」（よる7時〜）に出演。夫でタレントの大倉士門とのお財布事情を明かした。
この日のスタジオトークで、女優の上白石萌音は「みちょぱさんのところ（の夫婦関係）は、どういったパワーバランス？」と質問。これにみちょぱは「私が強いって思われがちだけど、そうでもないかもしれないです」と返答。また「私、責任を負いたくないから、尚更一緒に決めたい。それこそお財布も別々なんで」と、夫婦間でのお財布事情を明かした。
さらに、みちょぱは「お互い欲しい物は勝手に買ってくる」と説明。「決めた額を毎月入れる夫婦の銀行はあって」と、夫婦間でのルールを話していた。（modelpress編集部）
