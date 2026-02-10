安住紳一郎アナ“26種類の具材入り”高級恵方巻きを頬張る姿が話題「衝撃の大きさ」「食べ方が豪快で素敵」
【モデルプレス＝2026/02/10】TBS系「THE TIME,」（毎週月曜〜金曜／あさ5時〜）の公式X（旧Twitter）が、2月9日に更新された。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーが高級恵方巻きを頬張る姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】TBS人気ベテランアナ「衝撃の大きさ」巨大恵方巻きを食らう姿
投稿には「鬼アズミ、恵方巻を食らう」とつづられて、かなり太い恵方巻きの輪切りに思い切りかぶりつく姿が公開されている。安住アナは同番組内でこの恵方巻きを紹介しており、2026年にちなみ26種類の具材が入った特大の恵方巻きで「大きくてびっくりしちゃった」「美味しそうじゃない？」と両手で抱える様子が放送されていた。
この投稿には「恵方巻きが衝撃の大きさ」「食べ方が豪快で素敵」「想像以上のサイズ感」「見ているだけでお腹いっぱい」「番組らしくて面白い」「安住アナの表情が最高」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
