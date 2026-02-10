◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア決勝(大会4日目/現地9日)

金メダル獲得の快挙を成し遂げた村瀬心椛選手が試合後のインタビューに応じました。

日本人女性初のスノーボード競技金メダルという快挙となった村瀬選手。悲願の金メダルに「昔から夢見ていたこの大きな舞台、オリンピックで金メダルをとれたというのは今でも信じられないことですごいうれしいです」と喜びを語ります。

決勝の2回目を終えて暫定2位だった村瀬選手。「2本目でフォーティ(1440)やりたかったんですけど、トゥエルブ(1260)になってしまって、まああの点数だなということで。3本目絶対立ってやろうという感じでやりました」と3本目を滑る前の心境を明かしました。

その3本目で見事に決めた着地については「着地した瞬間に鳥肌で。まじかと思いながら、でも3本目で攻めて着地しないと金はなかったので攻めてよかったです」と振り返りました。

インタビューでは何度も「ビッグエアという競技を広めたい」と口にした村瀬選手。「今後もオリンピックだけでなくワールドカップでも頑張っていこうと思います」と意気込みました。