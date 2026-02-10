競泳で五輪３大会連続出場の瀬戸大也が１０日「いつも応援して下さる皆様へ」として自身のインスタグラムを更新。「私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます」とつづり、元飛び込み選手でタレント・馬淵優佳との離婚を報告した。「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です」とし、「皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです」と続けた。

瀬戸は長く日本競泳界をけん引。２０１６年のリオデジャネイロ五輪では銅メダルを獲得した。２４年夏のパリ大会を含め、３大会連続で五輪に出場。世界選手権では４つの金メダルを獲得している。

二人は１７年５月に結婚を公表。飛び込み女子で日本代表経験のある馬淵は同年１１月に引退を表明し、瀬戸のサポートに徹した。１８年６月には第１子、２０年３月には第２子となる女児を出産した。

２０年９月には週刊誌報道で瀬戸の不倫が発覚したが、翌２１年の東京五輪では瀬戸を応援する馬淵の姿も報じられた。

その後、馬淵は２１年１２月に現役復帰。パリ五輪出場はならず、２４年２月に２度目の引退を発表した。その際には「夫のパリ五輪への挑戦を家族でサポートしていきます」とコメントしていたが、パリ五輪本番に馬淵が現地で応援する姿はなかった。

この日、瀬戸が投稿した全文は以下の通り。

◇ ◇

いつも応援して下さる皆様へ

私事で恐縮ではございますが、

この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます。

これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です。

皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。

選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

瀬戸大也