ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÂè80²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ËÅÐÃÅ¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´î¤Ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú µÈÂôÎ¼ ¡Û¡Ö¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¡×¡¡´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÀèÇÚ¡¦Ãæ°æµ®°ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¼õ¾Þ¤Ë´¶¼Õ
µÈÂô¤µ¤ó¤ÏàËÜÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æà¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢ÊÌ¤Î±Ç²èº×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤¬Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÎÃæ°æ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¡£¡Ö½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¼«¤é³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤À¤«º£¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èó¾ï¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëá¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æà²þ¤á¤Æ¡¢º£ËÍ¤¬¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Íû´ÆÆÄ¤¬´îµ×Íº¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë½Ð²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¶»ÂÇ¤Ã¤¿Ãæ°æ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¼õ¾Þ¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«ËÜ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½õ±éÇÐÍ¥¾Þ¤Ë¡ÖÇúÃÆ¡×º´Æ£ÆóÏ¯¤µ¤ó¡¢¡ÖÊõÅç¡×·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¤Ë¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤«¤éÎÓÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
