ＳＴＵ４８の１期生・石田千穂（２３）が１０日、東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙ Ｏ−ＷＥＳＴで開催したコンサート「ＳＴＵ４８ ＳＨＯＷＣＡＳＥ ＬＩＶＥ！１ｓｔ〜５ｔｈ」でグループからの卒業を発表した。卒業コンサートは５月３１日に東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬ）で開催する。

石田は、最後のあいさつに差しかかると「私から皆さんにお伝えしたいことがあります」と切り出し、「私、石田千穂はＳＴＵ４８を卒業します。そして、５月３１日に、東京・Ｋａｎａｄｅｖｉａ Ｈａｌｌ（旧ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ ＣＩＴＹ ＨＡＬＬ）にて卒業コンサートを開催させていただきます」と報告。「残り少ない期間ですが、大好きなＳＴＵ４８と皆さんに恩返しができるよう活動してまいりますので、最後までよろしくお願いします！」と発表した。会場からはどよめきと大きな拍手が起こった。

広島県出身の石田は、１７年にＳＴＵ４８の１期生として活動開始。デビューシングルから選抜入りし、センターも務めた。２０２４年２月に公開した映画「コーヒーはホワイトで」ではメインキャストの１人を演じた。同年１０月には２ｎｄ写真集「太陽って何色？」を発売した。

３月４日にリリースする１３枚目シングル「好きすぎて泣く」が石田にとってラストシングルとなる。