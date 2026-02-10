ながら聴きも本気の音も。使うほど手放せなくなる快適イヤホン【オーディオテクニカ】のイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
小さなボディに、欲しい機能といい音をすべて詰め込んだ一台【オーディオテクニカ】のイヤホンがAmazonに登場!
オーディオテクニカのイヤホンは、いつでも、どこでも良い音を楽しめるように設計された完全ワイヤレスイヤホンだ。音楽はもちろん、動画やゲームの音声もクリアに楽しめ、繊細なボーカルや楽器の音色までしっかり表現してくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
限られたスペースに独自のアンテナチューニングを施すことで、音途切れを抑えた安定した接続性を実現。AndroidやiOSなど機器を選ばず、映像とのズレを低減する左右同時伝送にも対応している。装着感は人間工学に基づいて改良され、長時間でも疲れにくい快適なフィット感を備えている。
→【アイテム詳細を見る】
外の音を自然に取り込めるヒアスルー機能や、会話やアナウンスを聞き取りやすくするトークスルー機能を搭載し、散歩や家事、テレワークなど“ながら聴き”にも便利だ。IPX5相当の防水性能で、雨や汗を気にせず使え、汚れが気になったときは水洗いもできる
→【アイテム詳細を見る】
専用アプリでは、キーアサインのカスタマイズやプリセットイコライザー、音量ステップの調整、タッチセンサーの感度設定、誤操作防止ロック、イヤホンを探す機能など、多彩なパーソナライズが可能だ。日常のあらゆるシーンに寄り添い、快適なリスニング体験を提供するイヤホンとなっている。
小さなボディに、欲しい機能といい音をすべて詰め込んだ一台【オーディオテクニカ】のイヤホンがAmazonに登場!
オーディオテクニカのイヤホンは、いつでも、どこでも良い音を楽しめるように設計された完全ワイヤレスイヤホンだ。音楽はもちろん、動画やゲームの音声もクリアに楽しめ、繊細なボーカルや楽器の音色までしっかり表現してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
限られたスペースに独自のアンテナチューニングを施すことで、音途切れを抑えた安定した接続性を実現。AndroidやiOSなど機器を選ばず、映像とのズレを低減する左右同時伝送にも対応している。装着感は人間工学に基づいて改良され、長時間でも疲れにくい快適なフィット感を備えている。
→【アイテム詳細を見る】
外の音を自然に取り込めるヒアスルー機能や、会話やアナウンスを聞き取りやすくするトークスルー機能を搭載し、散歩や家事、テレワークなど“ながら聴き”にも便利だ。IPX5相当の防水性能で、雨や汗を気にせず使え、汚れが気になったときは水洗いもできる
→【アイテム詳細を見る】
専用アプリでは、キーアサインのカスタマイズやプリセットイコライザー、音量ステップの調整、タッチセンサーの感度設定、誤操作防止ロック、イヤホンを探す機能など、多彩なパーソナライズが可能だ。日常のあらゆるシーンに寄り添い、快適なリスニング体験を提供するイヤホンとなっている。