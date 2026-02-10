長期休みに行きたいと思う「広島県の旅行先」ランキング！ 2位「平和記念公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
2026年の春休みシーズンに向けて、ゆとりある旅の計画を立てる方が増えています。空気が澄み渡るこの時期ならではの美しい景観や,歴史の息吹を感じられる場所は、家族や友人との大切な思い出作りに最適です。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「広島県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「広島県の『嚴島神社』は、海上に佇む壮大な世界遺産・大鳥居や社殿の幻想的な絶景、干潮時に鳥居の真下まで歩ける体験、そしてカキや穴子飯などの名物グルメを満喫できるため、長期休みに心癒される旅先として最適です」（40代男性／滋賀県）、「嚴島神社の持つ歴史的価値と自然の美しさ、そして非日常的な体験は、長期休暇を過ごすのにぴったりの場所と言えるから」（50代男性／広島県）、「海に浮かぶ鳥居が印象的で、特別な景色を味わえるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
2位：平和記念公園／68票広島市中心部に位置し、平和への祈りが込められた広大な公園です。世界遺産である「原爆ドーム」や平和記念資料館を通じて歴史を学び、平和の尊さを再確認できる場所として、世代を問わず多くの人が訪れます。春には元安川沿いに桜が美しく咲き、静かな環境でゆったりと散策できるのも魅力。家族で訪れ、未来を語り合う旅におすすめのスポットです。
回答者からは「修学旅行で行きましたが、大人になってもう一度今の感受性で見てみたいからです」（30代男性／福岡県）、「子どもの勉強のためにも行きたい」（40代女性／愛知県）、「平和についてさらに学びを深められそうだから」（30代女性／長崎県）といった声が集まりました。
1位：嚴島神社／102票宮島に鎮座する、海の上に建つ荘厳な社殿が特徴の世界遺産です。満潮時には海に浮かぶような神秘的な姿を見せ、干潮時には大鳥居の近くまで歩いて行くことができるなど、自然の移ろいとともに異なる表情を楽しめます。名物の「もみじまんじゅう」や牡蠣料理を堪能する参道歩きも楽しく、2026年の旅行でも必ず訪れたい広島観光のシンボルです。
回答者からは「広島県の『嚴島神社』は、海上に佇む壮大な世界遺産・大鳥居や社殿の幻想的な絶景、干潮時に鳥居の真下まで歩ける体験、そしてカキや穴子飯などの名物グルメを満喫できるため、長期休みに心癒される旅先として最適です」（40代男性／滋賀県）、「嚴島神社の持つ歴史的価値と自然の美しさ、そして非日常的な体験は、長期休暇を過ごすのにぴったりの場所と言えるから」（50代男性／広島県）、「海に浮かぶ鳥居が印象的で、特別な景色を味わえるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)