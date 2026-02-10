¡Ö²¶¤Ï¤ª¤Þ¤¨¤ËÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡×¡Öº£°æ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»°±º¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅÏ¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¶â¸À¶»¤Ë¡¡ÇØ¿å¤Î1Ç¯¤ËÄ©¤àÀ¾Éð°éÀ®¡¦»°±ºÂçµ±¤Î·è°Õ
¡¡°éÀ®4Ç¯ÌÜ¤ÎÀ¾Éð¡¦»°±ºÂçµ±Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡¢À¾Éð¤«¤éÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î¶â¸À¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤Çº£µ¨¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦»þ½¬´Û¹â¡¢ÃæµþÂç¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë²óÅ¾¿ô¤ÎÂ¿¤¤Ä¾µå¤òÉð´ï¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤òµåÃÄ¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤ë¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë·èÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²¶¤Ï¡¢¤Þ¤À¤ª¤Þ¤¨¤ËÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä±¦ÏÓ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤¬º£°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¤Ë2Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿24Ç¯¥ª¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈËÜÅö¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¡£¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½¾õ¤òÎ¨Ä¾¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿º£°æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ïà»Õ¾¢á¤È¤·¤ÆÊé¤¤¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¡¢Æü¡¹¤òÌîµå¤ËÈñ¤ä¤¹°Õ¼±¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤À¡£Âç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æºòµ¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Ï3·³¤â¡¢5·îËö¤Ë2·³¤Ø¾º³Ê¡£7·î29Æü¤Þ¤Ç¤Ë12»î¹ç¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦56¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¡×¤ÎµÈÊó¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤âÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬º£°æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤¤¤è¡×¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤ÐÇº¤ß¤äÁêÃÌ¤òÊ¹¤¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤¬³ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ´Ö¡¢¿¼¤¤¿´ÇÛ¤ê¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤¿»þ¡¢Äü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÂÎ¤Î¹½Â¤¤Ê¤É¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¼õ¤±¤¿¾å¤Ç¡¢º£°æ¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¸¦¤µ¤ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇÅöÁ³ºÙÉô¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì»þ¤Ë½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º£°æ¤«¤é¤â¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤ë¤±¤É¡¢º£°æ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»°±º¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤4Ç¯ÌÜ¤ÎÈá´ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë·è°Õ¤À¡£
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿à»Õ¾¢á¤Ï³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¡£¹â¤ß¤Ø¤È¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤ò»É·ã¤Ë¡¢»°±º¤Ï·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿»þ´Ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£¡Öº£°æ¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤â»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ºÎé¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£À§¤¬Èó¤Ç¤âº£µ¨Ãæ¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ë¾º³Ê¤·¤Þ¤¹¡×¡£¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ØÉ½¾ð¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë