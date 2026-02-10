¡Ö¤µ¤¹¤¬°ÂÆ£²È¡×Á¾ÁÄÉã¤Ï¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢Éã¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢Êì¤Ï¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼...¡Ö¤ªÊìÍÍ¤È±»Æó¤Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦´é¤¹¤Æ¤¡×°ÂÆ£»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Ö¤ªÊìÍÍ¤â¤¹¤´¤¯¤ªÞ¯Íî¤À¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¡×
¡¡Á¾ÁÄÉã¤Ï¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢Éã¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢Êì¤Ï¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ä¡£à²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²Èá¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶»¸µ¤ÇÎ±¤á¤¿¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¯½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é(39)¡£
¡¡½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖELLE¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àELLE JAPAN(¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò)¤Ï¡Ö¡ÚELLEÆÈÀê¡Û°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤ò¥°¥é¥ß¡¼¾Þ2026¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡Ø¥·¥ã¥Í¥ë¡Ù¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡×¤È¡¢°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È»Ð¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ÂÆ£Åí»Ò(43)¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢°ÂÆ£²È¡¢¤ªÊìÍÍ¤â¤¹¤´¤¯¤ªÞ¯Íî¤À¤±¤É¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Î¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤â¸ÄÀÇÉ½÷Í¥¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æ¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤È±»Æó¤Ä¤Ç¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Í¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Ê¤¤¤ÎºÇ¿·¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤¨¡¼¡£¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯‼ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿ ¤Þ¤¿¡¢°ã¤¦´é¤¹¤Æ¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ÂÆ£»ÐËå¤ÎÊìÊý¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤Ï¡¢¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸¤ÍÜµ£¤µ¤ó(µýÇ¯76)¤Ç¡¢Éã¤ÏÇÐÍ¥¤Î±üÅÄ±ÍÆó(75)¡¢Êì¤Ï¡Ö¸¤ÍÜÏÂ¡×»þÂå¤Ë¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¡×¤ÇÃæ·Ñ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢TV¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¸µCNN¥¥ã¥¹¥¿¡¼°ÂÆ£ÏÂÄÅ(77)¡£