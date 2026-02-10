東原亜希、大家族で過ごす“アクティブな”年末年始を公開 オフ感たっぷりの夫・井上康生の姿も「流石、オリンピック金メダル」
4児の母でタレントの東原亜希（43）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で柔道家の井上康生（47）や4人の子どもたちと過ごす年末年始の様子を公開し、家族とにぎやかに過ごす井上の姿に反響が集まっている。
【動画】「家族沢山でワイワイ」オフ感たっぷりの井上康生が印象的な、東原亜希が公開した年末年始の様子
東原は「【大家族vlog】東原亜希が家族で過ごした年末年始の様子を撮影 お買い物/トレーニング/大掃除/ごはん/ボーリングetc…」と題した動画で、家族総出でコストコへ買い物に行き、大家族ならではの買いっぷりで合計約8万5000円になった様子や、親戚も合流し、さらに大人数で過ごすにぎやかな年越しの様子を披露した。
ほかにも、家族で山登りやボウリングを楽しむ様子が映し出され、井上と東原の仲むつまじいやり取りや、井上がガーターを出して家族に笑いが起きる場面、ストライクを決めてガッツポーズする姿など、家族で過ごす温かな時間と普段は見られないプライベート感たっぷりの表情が収められている。
家族と過ごす楽しげな様子に、コメント欄には「家族沢山でワイワイ」「流石、オリンピック金メダル家はアクティブ」「大家族、良いですね！」「笑顔がとってもステキ」「アクティブ家族の井上家」などと反響が集まっていた。
【動画】「家族沢山でワイワイ」オフ感たっぷりの井上康生が印象的な、東原亜希が公開した年末年始の様子
東原は「【大家族vlog】東原亜希が家族で過ごした年末年始の様子を撮影 お買い物/トレーニング/大掃除/ごはん/ボーリングetc…」と題した動画で、家族総出でコストコへ買い物に行き、大家族ならではの買いっぷりで合計約8万5000円になった様子や、親戚も合流し、さらに大人数で過ごすにぎやかな年越しの様子を披露した。
家族と過ごす楽しげな様子に、コメント欄には「家族沢山でワイワイ」「流石、オリンピック金メダル家はアクティブ」「大家族、良いですね！」「笑顔がとってもステキ」「アクティブ家族の井上家」などと反響が集まっていた。