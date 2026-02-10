TBS宇賀神メグアナ×“憧れ”のギター実現に反響「すげ」「かっけー」 GUNS N′ ROSESスラッシュのサイン入り
TBSの宇賀神メグアナウンサーが、ギブソン・ジャパンの公式SNSに登場し、話題を集めている。
【写真】宇賀神メグアナ×“憧れ”のギター GUNS N' ROSESスラッシュのサイン入り
同社は9日にXやインスタグラムを更新して「TBSアナウンサーの宇賀神メグさんがギブソンラウンジに遊びに来てくれました！」と報告。宇賀神アナがギターを演奏する写真などを添えた。
「大のガンズ・アンド・ローゼズファンとして知られる宇賀神さん。恐縮されるご本人にスタッフからの熱烈なリクエストで、Slashサイン入りモデルを構えていただきました」と明かし、「憧れの一本を前にした笑顔が素敵ですね」と伝えた。
これに対して「すげ」「かっけー」と驚きの声が寄せられている。
