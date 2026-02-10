¡Ú Number_i ¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ ¡Û ¡Ö3XL♥¡×¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡3ÆüÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♥¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ØNumber_i¡Ù¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3ÆüÂ³¤±¤Æ¿·¶Ê¡Ø3XL¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Number_i ¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ ¡Û ¡Ö3XL♥¡×¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡3ÆüÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♥¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡Ö3XL¡×¡Ö3LX¡×¡Ö3XL¡×¤È°ì¸À¤À¤±¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±ÆÃæ¤ÎNumber_i¤Î3¿Í¤Î²èÁü¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ø3XL¡Ù¤ÏÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿àÎø°¦¥½¥ó¥°á¡£
Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÏÀèÆü¤Î£Ô£Â£Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºî¤êÊý¤¬²¿¤«ÆÃ¼ì¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é²Î¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Îºî¤êÊý¤Ç¡£¡×¤È¡¢±ÇÁü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÀè¹Ô¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3XL ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢£²·î£±£°Æü¡¦£±£¶»þ£³£°Ê¬¸½ºß¡¢1900Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÂô»³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¡Á¡×¡Ö¥Ç¥³¤Ã¤Æ¤ë¼«Å¾¼Ö¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¿§¹ç¤¤¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤♥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡Number_i¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¡×¤ä¡Ö°¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯1·î1Æü¤Ë¡ÖGOAT¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö3XL¡×¤ò2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û