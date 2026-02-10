◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)

巨人・中山礼都選手が、この日から臨時コーチとして参加している松井秀喜さんとのやりとりについて語りました。

中山選手は5年目の昨季、初の100試合出場を達成し、プロ初含む7本塁打を放つなど飛躍のシーズンを過ごしました。今季はさらなる躍進に、ファンからも期待の声があがっています。

第3クールに突入した春季キャンプについては「体も徐々に動いてきていますし、打席でもいい状態だと思います」と順調な様子。今後の実戦に向けても「変わらず思い切ってやりたい。守備に関しても、バッティングに関しても積極的に。肩の強さだったりとか、バッティングのとらえる確率っていうのは実戦で出していきたい」とアピールに意気込みました。

この日は松井臨時コーチにも積極的に声をかけ、アドバイスをもらう様子も。昨年の課題に「左ピッチャーへの対応」をあげ、これについて助言をもらったと言います。この内容については「内緒です」と笑顔を見せながら「僕はあまり考えたことないというか、違う、やってみたいなと思えることをいただけた。試せるのが楽しみ」と笑顔を見せました。

松井臨時コーチにも物おじしない様子を見せた中山選手。会ってすぐ「去年いいシーズンだったな」と声をかけられ多少の緊張感も解けたようで、「忙しい中きてくださってますし、自分の引き出しとして1つでも多く吸収できたら、遠慮なく聞きにいきました」と自ら積極的に質問を行ったことを明かしました。