俳優の林裕太が１０日、東京・めぐろパーシモンホールで行われた「第８０回毎日映画コンクール 贈呈式」に出席した。

１９４６年に日本の映画産業の発展に寄与し、映画の楽しさを伝えることを目的に創設された同映画賞。林は「愚か者の身分」（永田琴監督）での演技が評価され、スポニチグランプリ新人賞を受賞。紅に輝くトロフィーを手にすると、「かっこいいトロフィー…。今日は抱きしめて寝たいと思います」と笑みを浮かべた。

同作では綾野剛や北村匠海らと共演。「今、この仕事が楽しくて楽しくて仕方ないです。この作品では、北村匠海さん、綾野剛さんが支えてくださいました。僕も愛情を持って誰かを支えられるような役者になれたらと思っています。素敵な、いい役者になれるようこれからも頑張って参ります」とまっすぐな目で話した。

喜びを誰に伝えたいかと聞かれると、「両親です」と回答。この日は会場に駆けつけてくれたと明かし、「喜んでくれていると思います。『取ったどー！』って伝えたい」と笑顔で語った。主演俳優賞には「国宝」（李相日監督）の吉沢亮、助演俳優賞には「宝島」（大友啓史監督）の窪田正孝と「爆弾」（永井聡監督）の佐藤二朗が輝いた。