工藤静香「洗い物も出なくて楽」簡単な朝食メニュー公開「忙しい朝に助かる」「暮らしの工夫が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】歌手の工藤静香が2月9日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し、注目が集まっている。
【写真】キムタクの55歳妻「彩りバッチリ」レンチンで作れる簡単朝食メニュー
工藤は「朝食に、ブロッコリーチーズパン！これは洗い物も出なくて楽です。耐熱容器に入れて、レンジでチン 朝食に最高です！」とつづり、食卓写真や自身の姿などを複数枚投稿。手作りのパンとレンコンやサラダの副菜が並ぶ彩りの良い食卓の様子を公開している。
この投稿には「さすが料理上手」「絶対真似する」「忙しい朝に助かる」「健康的でおいしそう」「彩りバッチリ」「暮らしの工夫が素敵」「朝食の参考になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
