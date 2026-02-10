2児の父・和田正人「パパのワンオペデー」親子ランチショット公開「理想の父親」「優しい表情が印象的」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の和田正人が2月9日、自身のInstagramを更新。「パパのワンオペデー」と題した親子ランチショットを公開し、注目を集めている。
【写真】2児の父・46歳俳優「優しい表情が印象的」ワンオペ外食ショット公開
和田は「パパのワンオペデー。娘が振替休日だったので、2人でちょっと贅沢ランチ」とつづり、長女との外食の様子を3枚投稿。「子供メニューもあって完璧やんか」と店の印象を記して、スタンプで顔を隠した長女とのセルフィーで自然体の父親の表情を披露している。
この投稿には「理想の父親」「素敵なワンオペデー」「イケメンパパさん」「優しい表情が印象的」「家族時間が尊い」「ほっこりした」「父親の顔もかっこいい」などの反響が寄せられている。
和田はタレントの吉木りさと2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。（modelpress編集部）
