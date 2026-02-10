貴乃花光司の美人娘、印象ガラリな近影に驚きの声「一瞬誰かと」「お人形さんみたい」
【モデルプレス＝2026/02/10】元横綱・貴乃花光司と元フジテレビアナウンサーでタレント・河野景子の娘である白河れいが2月8日、自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えた近影を公開し、注目が集まっている。
【写真】元横綱＆元フジアナの美人娘「別人級」雰囲気一変の最新ショット
白河は「あたたかいお客さまに囲まれて、素晴らしいカンパニーの皆さまと昨日無事に初日を迎えることができました。一瞬一瞬を大切に感じながら、楽しくダフネを演じ切れるように日々努めてまいりたいと思います」とつづり、現在公演中の舞台「プレゼント・ラフター」（PARCO PRODUCE）のオフショットを数枚投稿。普段の黒髪ストレートから印象をガラリと変えた柔らかなカールヘアにナチュラルなメイクを施し、鏡越しにカメラを見つめる姿を公開している。
この投稿には「印象が変わってびっくり」「別人級の雰囲気」「大人っぽくなった」「舞台女優の顔になっている」「一瞬誰かと思った」「表情がとても魅力的」「お人形さんみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】