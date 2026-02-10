ミラノ・コルティナ五輪で2026年2月9日に行われた、スピードスケート女子1000メートル決勝で、オランダ代表のユタ・レールダム選手が金メダルを獲得。喜びの涙が、アイメイクが落ちて黒くなったことが注目を集めている。

プライベートジェット移動でお騒がせも

レールダム選手は試合後、インスタグラムを更新し、「1000メートルでオリンピックチャンピオンになった！信じられない！」と投稿。試合中や表彰台での写真、動画を公開した。その中に、喜びの涙を流す写真もあるが、アイメイクが落ち、涙が黒くなっているようにみえる。

レールダム選手は五輪の現地入りする際、他のオランダ代表の選手たちとは別に、自身のプライベートジェットで移動。その様子をインスタグラムで報告、お騒がせの事態があったことも報じられていた。

一方、レールダム選手の恋人でYouTuber、ボクサーのジェイク・ポールさんも、2月10日（日本時間）にインスタグラムを更新。「スポーツ史上最も重要な瞬間の一つを目撃した。僕が君をどれほど誇りに思っているか、言葉では言い表せないよ」とつづった。また、屈強なポールさんがレールダム選手を「お姫様抱っこ」し、キスをする動画を公開した。