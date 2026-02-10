１０日の東京株式市場は前日に続きリスク選好ムードが強まるなか、日経平均株価は上値指向を強めた。後場は伸び悩んだとはいえ、高値圏で売り物をこなし、５万７０００円台後半で取引を終えた。



大引けの日経平均株価は前営業日比１２８６円６０銭高の５万７６５０円５４銭と大幅高で３日続伸。プライム市場の売買高概算は２９億９１２万株、売買代金概算は９兆６７３８億円。値上がり銘柄数は１３１３、対して値下がり銘柄数は２４７、変わらずは３７銘柄だった。



きょうの東京市場は引き続き買い意欲の強い展開に終始した。前日に日経平均は２０００円を超える上昇で史上最高値を更新したが、きょうも目先筋の利益確定売りを難なく吸収して上値を伸ばした。日経平均は朝方に５万８０００円ラインに肉薄する場面があった。衆院選で自民党が歴史的な大勝を収めたことで、前日は海外投資家とみられる大口の買い注文がなだれ込んだが、この日も前日の米ハイテク株高が追い風となって、上値指向に陰りはみられなかった。外国為替市場では前場中ごろから円高方向に押し戻され、日経平均の上値を重くしたが、下値では買いが厚く１２００円程度の上げ幅をキープした。値上がり銘柄数は後場に入り減少したが、それでも１３００を超えプライム市場全体の８２％を占めた。売買代金は９兆６０００億円台で、１０兆円台には乗らなかったが前日に続いて大活況を呈した。



個別では、売買代金２位に入ったフジクラ＜5803＞が大きく上昇したほか、古河電気工業＜5801＞は連日のストップ高で買い物を残す人気となった。三菱重工業＜7011＞、ＩＨＩ＜7013＞が買われ、川崎重工業＜7012＞も値を飛ばした。ディスコ＜6146＞も物色人気。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクが堅調。任天堂＜7974＞も上昇した。ＪＸ金属＜5016＞、住友金属鉱山＜5713＞が高い。ヨコオ＜6800＞、日産化学＜4021＞、ユニチカ＜3103＞などがストップ高を演じた。イノテック＜9880＞、荏原実業＜6328＞も大幅高。



半面、売買代金トップとなったキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞は小安く、日立製作所＜6501＞も売りに押された。レーザーテック＜6920＞が軟調、トヨタ自動車＜7203＞も見送られた。デクセリアルズ＜4980＞が値下がり率トップに売り込まれ、日清紡ホールディングス＜3105＞も急落。ＡＤＥＫＡ＜4401＞、東鉄工業＜1835＞なども大幅安。ミツバ＜7280＞、共立メンテナンス＜9616＞なども下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト