メインシナリオ・・・上値を試す、0.7100突破に注目。1月29日に0.7094まで上昇後、調整安場面となっていたが、2日と6日に0.6900前後で支持されると、再び地合いを引き締め、昨日は0.7099まで上昇し、1月29日の高値を上抜いた。目先、上値を試しそうだ。節目の0.7100が最初の関門。同水準を上抜くと、23年2月2日の高値0.7158や節目の0.7200が視野に入る。0.72台に乗せるようなら、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300を目指すとみる。



サブシナリオ・・・下落となれば、一目均衡表の転換線がある0.6998付近が支持になる。同線を下抜くと、直近の調整安場面で支持となった0.6900前後が意識される。0.68台に沈むようなら、一目均衡表の基準線がある0.6882や節目の0.6800を試そう。



