各局のテーマソングを比べてみると…

日本時間の2月4日にイタリアで開幕した、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」。大会中継を彩るテレビ各局のテーマソングは、以下のラインアップとなっている。

〇NHK back number「どうしてもどうしても」

〇日本テレビ SixTONES「一秒」

〇テレビ朝日 Mrs. GREEN APPLE「アポロドロス」

〇TBS Snow Man「stars」

〇テレビ東京 UVERworld「EVER」

〇フジテレビ SUPER BEAVER「生きがい」

共通点は各局ともアルファベット表記のバンド、もしくは旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）の所属グループを起用していること。テレ朝のMrs. GREEN APPLEは24年の夏季パリ五輪に続いての起用だが、男女ともにソロシンガーの楽曲は起用されなかった。

「オリンピック期間中の中継テーマソングはNHKが88年のソウル五輪から、テレ東以外の他局は92年のバルセロナ五輪あたりから起用するようになり、波及効果でヒットした楽曲もありました。ただ、テレビ局の起用傾向を見ると、特に男性ソロ歌手の活躍が目立たなくなっている印象があります」（レコード会社関係者）

2025年度の「オリコン年間ランキング」によると、シングルランキングはSnow Manの「SERIOUS」が97.5万枚を売り上げ、1位を獲得。以下、50位までの顔触れを見ると、INI、乃木坂46、櫻坂46、AKB48、&TEAM、なにわ男子などとなっており、男性グループ、女性アイドルグループ、K−OPOPグループ勢が占め、男性のソロ歌手は米津玄師（34）の2曲がランクインしているのみ。また、23年と24年はトップ50にソロ歌手の名前はなかった。デジタル配信のランキングにはVaundy（25）や藤井風（28）、星野源（45）など紅白にも出場する歌手が名を連ねる。一方、CD売り上げは少々、話が異なるようだ。

「各グループはメンバーの人数が多く、それぞれの推しのファンがCDを買うので黙っていても売り上げが伸びるのです。現在、新人デビューする男性ソロ歌手は演歌が多く、CD売り上げに限ると、何年かに1度、瑛人（28）の『香水』（19年）、優里（31）の『ドライフラワー』（20年）などのヒット曲が出るぐらいです」（同前）

五輪テーマになった男性歌手

では、過去に五輪テーマ曲に起用された男性ソロ歌手の楽曲を振り返ってみると……。

〇NHK なし

〇日本テレビ 92年夏季バルセロナ 中西保志（64）「君が微笑むなら」 20年夏季東京 桑田佳祐（69）「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」※

〇テレビ朝日 00年夏季シドニー 福山雅治（57）「HEY!」 02年冬季ソルトレーク 前田亘輝（TUBE、60）「Always」 08年夏季北京 福山雅治「HIGHER STAGE」 12年夏季ロンドン、14年冬季ソチ 福山雅治「GAME」 16年夏季リオ、18年冬季平昌 福山雅治「1461日」

〇TBS 06年冬季トリノ 小田和正（78）「真っ白」

〇テレビ東京 なし

〇フジテレビ 00年夏季シドニー 久保田利伸（63）「ポリリズム」 04年夏季アテネ 森山直太朗（49）「今が人生〜飛翔編〜」 24年夏季パリ 菅田将暉（32）「くじら」

※桑田の同曲は日テレ、テレ朝、TBS、テレ東、フジテレビの民放5系列による2020年東京オリンピック共同企画「一緒にやろう2020」のプロジェクトテーマソングとなり、各局の中継テーマソングに起用された。

テレ朝は過去、6大会にわたって福山の楽曲を起用。NHKとテレ東以外はそれなりにソロ歌手を起用しているが、フジはその時代で活躍している歌手を起用しているのが特徴だ。

「フジが起用した久保田さんは、デビュー10周年曲で、スーパーモデルのナオミ・キャンベル（55）とデュエットした『LA･LA･LA LOVE SONG』が、96年放送の月9ドラマ『ロングバケーション』の主題歌に起用され大ヒットしたことを受けての起用でした。森山さんは03年のシングル『さくら（独唱）』が大ヒットしており、菅田さんは俳優と歌手の二刀流として大活躍中でした。また、フジも系列のカンテレも、最近はドラマ主題歌に若手の歌手を積極的に起用しています。歌唱力抜群なボーカルの渋谷龍太（38）が昨年公開の映画『ナイトフラワ―』で俳優デビューし、話題になったSUPER BEAVERを五輪のテーマ曲で起用するのは、他局よりも攻めた人選だと思います」（テレビ局関係者）

グループで売り出した方が…

昨年おおみそかのNHK紅白歌合戦に白組で出場した男性ソロ歌手は、福山、新浜レオン（29）、三山ひろし（45）、郷ひろみ（70）、布施明（78）、米津玄師（34）、Vaundy、久保田利伸。郷も布施も超ベテラン。新浜と三山は演歌歌手だ。

もともと、米津はボカロP・ハチとしてインターネットを中心に活動。Vaundyも高校時代にはニコニコ動画にてボーカロイドの「歌い手」としての活動も行っていたので、その界隈では有名人。近年、紅白に出場した男性ソロ歌手では、藤井風（28）はピアノ演奏を12歳からYouTubeに投稿し始め、その後もネットへの動画投稿でその実力が知れ渡っていた。菅田の弟のこっちのけんと（29）もプロデビュー前にはYouTuberとして名前が売れるなど、それぞれ歌手として売れる“下地”があった。つまり、事務所やレコード会社が主導で歌手としていちから育て上げ、大成するケースとは異なる。

「昔は、歌手志望者が自分の曲をレコード会社に送ったり、レコード会社の社員が街中で歌う有望株をスカウトしたりしてデビューという流れでした。今は、歌手になりたい人はネット上で活動を始めていることが多いので、そこで名の知れている逸材をスカウトするのが社員の仕事です」（音楽担当記者）

地道なライブ活動や持ち込みから這い上がってくる、いわばたたきあげのソロ歌手は、演歌や歌謡曲に集中しており、ポップス系ソロ歌手を目指す男性は多いとは言えない。

「芸能事務所やレコード会社の中には、ボーカルオーディションを行っているところもあります。しかし、合格者はグループのメンバー入りするケースが多い。ソロとして売り出すよりもグループで売って、その知名度を生かして俳優・バラエティー・そして、ソロデビューと段階を踏んだ方が、リスクを抑えて結果を出すことができるからです」（同）

デイリー新潮編集部