国際ジャーナリストの落合信彦氏が2月1日に亡くなった。84歳だった。同氏を振り返る記事のほぼ全てに「アサヒスーパードライの初代CMキャラを務めた」という記述が登場する。本稿では、このCMがいかに広告業界では画期的だったか、そしてCM表現を考えるにあたって一つのメルクマールとなったかを振り返る。【取材・文＝中川淳一郎】

語り草となった落合氏の「スーパードライ」CM

スーパードライは1987年に発売されたが、当時はキリンビール一強の時代。「夕日ビール」とも揶揄されたアサヒビールはスーパードライに社運をかけることとなった。そのために重要なCM（を含めた広告）キャラクターに抜擢されたのが落合氏である。芸能人やスポーツ選手、さらには当時景気の良かった日本では“外タレ”を起用することさえあったのに、日本人の国際ジャーナリストとは渋いし、思い切った決断だったと言える。

スーパードライ発売以前には、シェア10％を割ったこともあるアサヒだが、スーパードライの快進撃で、1990年代にはキリンを抜き、ビールシェア業界トップに躍り出た。落合氏のCM効果もあってスタートダッシュに成功し、その後の快進撃に大いに影響したわけだ。落合氏の訃報が流れた翌2月2日、アサヒビールは松山一雄社長名義で以下のように謝意を表明した。

〈落合信彦さんのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。落合さんには、1987年のスーパードライ発売時より長きにわたり、ブランド育成に多大なお力添えをいただきました。

当時のCMは今なお語り継がれ、スーパードライが今日のブランドへと成長するうえで、まさに礎を築いてくれた恩人であり、深く感謝してもしきれません。ご冥福を心よりお祈りいたします。〉

松山氏が述べるように、このCMと落合氏はいまも語り草となっている。それも特に広告業界で、だ。1997年、私は広告会社の博報堂に入社したが、アクティブな男性がターゲットの広告やPR企画を作るにあたって、会議参加者は「落合信彦のスーパードライみたいなCMがイメージだよね」とよく言っていた。このCM自体が博報堂による制作であることも影響していただろうが、本当に頻繁にこのフレーズは出てきたのである。

とにかく分かりやすいし、その場にいる誰もがイメージできるのだ。具体的には、有能な男がタフな仕事をこなし、無事成功させたところでビールを飲む、という構造である。「自分へのご褒美」「達成感をその商品とともに噛み締める」といった表現はクライアントからよく求められるもので、その際のメルクマールになるのがスーパードライのCMだったのである。

広告とは時代を映す鏡

落合氏が1989年までCMキャラクターを務めた後、「この味が、世界のビールを変えようとしている」のコンセプトや、世界でベストセラーになっていることを示すような内容に変更。この時これまた芸能人ではなく、各業界で世界的に活躍する、渋い男性仕事人が抜擢され続けた。

ロチェスター大学サイモンスクール准教授の住田潮氏やカーネギーメロン大学教授の冨田勝氏、イリノイ工科大学助教授の笠井和彦氏（肩書はいずれも当時）、コンポーザーの三枝成彰氏が登場。1990年代は落合氏の世界観を取り戻すかのように、ジャーナリズムの世界からは山際淳司氏や青島健太氏が登場し、海外で取材をこなす様子が描かれた。

スーパードライは「辛口」「ドライ」「キレ」「世界を変える」といったメッセージを初期の頃は打ち出していた。挑戦者から王者になった後は「鮮度」や「このキレ味が料理をもっとウマくする」に加え、「最高の渇きに、ドライ」など、次々と新しい切り口を提示してきた。このようにスーパードライのアピールしたいポイントは時代によって変わっていくため、当然起用キャラや表現は時代とともに変わる。

広告とは時代を映す鏡であり、国際ジャーナリストが世界を股にかけて仕事をする、といった状況は円安かつ一人当たりGDPが低い現在の日本では共感は得られまい。

とはいっても、落合氏の訃報と共にスーパードライのCMは多くの人の心に蘇るとともに、CM界にもたらしたインパクトを私のような広告関係者もこうして書いてしまう。そして、今でもスーパードライは全般的に「男」のニオイがプンプンし、勢いのある音楽や映像テンポは維持されている。最後の外国人が低音ボイスで「アサヒスーパードッラーイ！」と締めるスタイルは落合氏時代と変わらない。

それだけ落合氏のCMがブランドにとって重要だったことを改めて感じ、部外者ながら、松山社長の追悼メッセージには一言一句ウンウン、と頷くのであった。

