モデルで女優の朝比奈彩（32）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。親交のあるテレビ朝日・桝田沙也香アナウンサー（32）とのプライベートショットを披露した。

朝比奈は「毎年恒例のお味噌作りに、さやかちゃんと行ってきました」と書き出し、「このお味噌に出会ってから毎日お味噌汁を飲む事が、楽しみになりました」と告白。「今年はどんなお味噌ができるのかな。と、数日前からワクワク」と伝えた。

続けて「仕上がりが本当に楽しみ。後は数ヶ月待つのみ」と解説。「そして、10kgじゃ足りないかも。もはや来年から20kg作ろうかな？と悩んできました。笑」と打ち明けた。

桝田アナも自身のインスタグラムで「彩ちゃんに誘ってもらったのがきっかけで、3年連続3回目」と、味噌づくりの様子をアップ。「もうこのお味噌無しでは不安になります。笑 理の質を何段階もあげてくれる美味しさ」と明かした。

また「先生のまかないも美味しかった 理想のご飯！！お漬物も美味しくて。。」とし、「教えていただいた通りに、今年は新たに床漬けも始めます」と告白。ハッシュタグで「お味噌作り」「料理教室」「彩ちゃんは10kg」「私は6kg」と添えた。

これらの投稿にフォロワーからは「彩ちゃんのお味噌作りをみて私も去年から作ってまーす」「美味しそう！！」「手作りって、いいですね」「2人とも笑顔がめちゃくちゃ素敵ですね」「味噌作り凄い！」「めっちゃ仲がいいんですねー楽しそう」などの声が集まった。