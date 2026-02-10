日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」が９日に放送された。

この日、進行されたテーマ「あの時間を返してＳＰ」にちなんで、ゲストたちの初々しい秘蔵映像も公開された。

女優・奈緒は１９歳の頃の下積み時代の姿が流れると、顔を覆って照れまくった。秘蔵映像では「１８歳から地元・福岡のローカルタレントだった奈緒さん」と紹介され「リポートの棒読みがヒドい…」などと容赦なく突っ込まれた。

若かりし日の奈緒は、食リポの場面でも笑顔を浮かべるだけで言葉が何も出てこず。スタジオで過去映像の感想を聞かれた奈緒は「はい、もう…。未だに無言で笑うだけです」と赤面し、スタジオを爆笑させた。

福岡県出身の奈緒は高校１年生の時にスカウトを受け、地元で芸能活動をスタート。２０１３年、ドラマ「めんたいぴりり」で女優デビュー。１６年の「雨女」で映画デビュー。他にＮＨＫ連続テレビ小説「半分、青い。」やドラマ「あなたの番です」、「春になったら」、映画「先生の白い嘘」など話題作に多数出演。注目される若手女優の一人として脚光を浴びている。