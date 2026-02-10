ことしも残り1週間を切った、チョコレートの祭典「アムール・デュ・ショコラ」。その会場で、お店の最高購入額を更新した女性…。一体何者なのか？

【写真を見る】10粒で1万円も即決 ｢アムール･デュ･ショコラ｣に週5日で通う母と“有給参戦”の息子 親子の購入総額は2週間で約47万円

実は去年のアムール・デュ・ショコラと新幹線のコラボイベント「ショコラトレイン」で出会った、チョコレート大好き花井さん親子のお母様。

去年は、先行販売日のたった1時間半で12万円以上を購入していた花井さん親子。ことしのアムール・デュ・ショコラでは、一体どれだけのチョコレートを買ったのか？





オープン初日は午前7時から… 予算は？お目当ては？

今回は、そんなチョコレートマニア・花井さんのアムール・デュ・ショコラに密着しました。

1月16日、アムール・デュ・ショコラの初日。オープン30分前の午前9時半…先頭から100番目あたりの位置に花井さんの姿が。



（花井真理子さん）

Q.何時から並んだ？

「7時から」

Q.最初の狙いの店は？

「CALVAです」



花井さんの一番のお目当て「CALVA」は、数々の大会で受賞経験のあるトップショコラティエ・田中二朗シェフが手がける鎌倉市の人気パティスリー。

きょうの予算は…



（花井さん）

「6万円ぐらいいくのかなぁ」

Q.去年はもっと使っていたから…

「（先行販売だから）お店回れるじゃないですか。きょうはレジにも時間かかるし、列にも時間かかるし」



去年は、ショコラトレインの特典で一般開放される前日に買えたので、お客さんも少なく色んなお店で買えたのですが、ことしはその抽選にも外れ、通常のオープン日から参戦。果たして無事に買えるのか。

1番手に入れたい商品は…10粒で1万円のBOX

午前10時、遂に開店です！開店直後、CALVAの前はあっという間に行列。花井さんは並び初めて30分ほどでお店の前へ到着。いよいよ購入開始です。



大好きなCALVAの商品を、ガンガン購入していく花井さん。カゴ1つではおさまらず、2つ目のカゴに突入！

そんな花井さんが、CALVAで1番手に入れたい商品が…



（花井さん）

「確実にコレ。賞とった時のトロフィーの形している」

Q.1万円するんですか？

「私も見てビックリしました。大体CALVAって用意している数が少ない」



一番の目当ては、田中シェフがチョコレートの世界大会で世界一に輝いた作品が入った「グローイングカカオトロフィーBOX」。お値段は10粒でなんと1万800円。

よりおいしく食べるために…シェフから直接オススメを聞いて購入

そんなCALVAで、最も高額なチョコレートを…



（花井さん）「買えた！ギリギリ買えた！息子の分と自分と」



さらにこれだけでなく…



（花井さん）「シェフのオススメを何か1つ追加してください」

シェフから直接オススメ商品を聞いて購入。そうするのには理由が…



（花井さん）

「熱い思いが伝わってくるというか、より味わえる。特にCALVAの田中二朗シェフとラルケストの伊藤良明シェフは、語り始めると時間を忘れるぐらい熱い思いがある」



シェフのチョコレートに込めた思いを知ることが、よりおいしく食べる為のエッセンスになるんだとか。

「CALVA」だけで8万円超

最終的に、CALVAで買った合計金額が…



「全部で37点、8万5626円」



（花井さん）

Q.きょうは6万円ぐらいって言ってませんでした？

「うん…あの～えっ…？こんなに商品が残っていると思わなかったから…早く来たかいがあった！」



残っている商品が想定より多くテンションも上がり、1店舗だけで予算を大きく超えた8万円以上をお買い上げ！

その後、合流した人物が…



（息子・佑輔さん）

「きょうは有給をもらって…1日もらったので」



別行動をしていた、息子の佑輔さんと合流。有給も取得し気合十分です。大ファンだという「ショコラトリー ヒサシ」で2万4000円分を購入。この時点で2人合わせて10万円以上のチョコレートを購入。

親子で作戦会議…次に狙うは「カカオ麺」⁉

その後は荷物を整理しつつ、2人で作戦会議です。



（花井さん）「エス コヤマに行って、カカオ麺が何時の販売か」

（佑輔さん）「メチャメチャおいしいです！」



（花井さん）

Q.チョコですよね？

「ラーメンです。3種類あるから3種類は絶対欲しい。おいしいやつはリピートしたい」

兵庫県発の人気パティスリー「パティシエ エス コヤマ」では、名古屋の人気ラーメン店「麺家 獅子丸」とコラボした3種類のカカオラーメンを販売。



去年のアムールから販売され、“カカオを麺に練りこむ”という斬新な発想と、そのおいしさの虜になったという花井さん。1パック2食入り、約3000円のラーメンもまとめて買い。そのほか、クッキーやチョコレートなども合わせて、合計で約3万円分を購入。

全8店舗で購入！初日の合計金額は…？

（花井さん）

「きょう重いものばっかり買っちゃった。相当重いです」



しかし、その数時間後には…



（花井さん）

「ギリ買えた。白10個・黒10個、合計20個買えました」



北海道発の超人気ブランド「SNOWS」のスノーサンドを合計20パック。約2万3000円分購入。

最終的に2人で購入したチョコレートは、8店舗分。総額はなんと18万円以上に！



（花井さん）

「きょう1日の満足度は130点ぐらい！こんなに買えると思わなかった」

別日にも花井さんの姿が 「期間限定を買いに来た」

初日に18万円以上を購入したチョコレート大好き花井さん親子。しかし、後日（2月1日）CALVAのお店の前には花井さんの姿が…



（花井さん）

Q.またCALVAに並んだ？

「きょうから新商品とか期間限定で新しいのに変わる。それを買いにきました」

期間限定商品が多数あるアムール・デュ・ショコラは、花井さんにとって1度行ったらおしまいの場所ではないんです。この日も、CALVAだけで3万円以上の限定商品を購入。



（花井さん）

Q.CALVAだけでいくら課金した？

「ざっくり16～17万円。きょうも買ったから20万いってるよね多分？」

親子の購入金額は…計47万円（1月末時点）

花井さんはアムールが開催されてから、週に5日以上のペースで来ており、購入した総額を計算すると、1月31日時点でなんと…「約47万円」。



（花井さん）

「去年より抑えようと思っていたけど…無理だなぁ」

Q.きょうで終わりですか？

「それがラルケストが当選通知来たんですよ」

花井さんはなぜ、それほど大金をかけてアムール・デュ・ショコラのチョコレートを買い続けるのか…



（花井さん）

「シェフが厳選した食材を見つけて、最高の状態で食べられる。それが食べられるのって普通じゃ考えられない。それに携われるのが嬉しい」

花井さんにとってアムールのチョコレートは、お金以上に価値がある“特別なもの”のようです。