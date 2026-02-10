１０日の東京株式市場は前日に続きリスク選好ムードが強まるなか、日経平均株価は上値指向を強めた。後場は伸び悩んだとはいえ、高値圏で売り物をこなし、５万７０００円台後半で取引を終えた。



大引けの日経平均株価は前営業日比１２８６円６０銭高の５万７６５０円５４銭と大幅高で３日続伸。プライム市場の売買高概算は２９億９１２万株、売買代金概算は９兆６７３８億円。値上がり銘柄数は１３１３、対して値下がり銘柄数は２４７、変わらずは３７銘柄だった。



きょうの東京市場は引き続き買い意欲の強い展開に終始した。前日に日経平均は２０００円を超える上昇で史上最高値を更新したが、きょうも目先筋の利益確定売りを難なく吸収して上値を伸ばした。日経平均は朝方に５万８０００円ラインに肉薄する場面があった。衆院選で自民党が歴史的な大勝を収めたことで、前日は海外投資家とみられる大口の買い注文がなだれ込んだが、この日も前日の米ハイテク株高が追い風となって、上値指向に陰りはみられなかった。外国為替市場では前場中ごろから円高方向に押し戻され、日経平均の上値を重くしたが、下値では買いが厚く１２００円程度の上げ幅をキープした。値上がり銘柄数は後場に入り減少したが、それでも１３００を超えプライム市場全体の８２％を占めた。売買代金は９兆６０００億円台で、１０兆円台には乗らなかったが前日に続いて大活況を呈した。



個別では、売買代金２位に入ったフジクラ<5803.T>が大きく上昇したほか、古河電気工業<5801.T>は連日のストップ高で買い物を残す人気となった。三菱重工業<7011.T>、ＩＨＩ<7013.T>が買われ、川崎重工業<7012.T>も値を飛ばした。ディスコ<6146.T>も物色人気。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>などメガバンクが堅調。任天堂<7974.T>も上昇した。ＪＸ金属<5016.T>、住友金属鉱山<5713.T>が高い。ヨコオ<6800.T>、日産化学<4021.T>、ユニチカ<3103.T>などがストップ高を演じた。イノテック<9880.T>、荏原実業<6328.T>も大幅高。



半面、売買代金トップとなったキオクシアホールディングス<285A.T>は小安く、日立製作所<6501.T>も売りに押された。レーザーテック<6920.T>が軟調、トヨタ自動車<7203.T>も見送られた。デクセリアルズ<4980.T>が値下がり率トップに売り込まれ、日清紡ホールディングス<3105.T>も急落。ＡＤＥＫＡ<4401.T>、東鉄工業<1835.T>なども大幅安。ミツバ<7280.T>、共立メンテナンス<9616.T>なども下落した。



出所：MINKABU PRESS