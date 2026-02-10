資生堂<4911.T>は１０日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は９９００億円（前期比２．１％増）、最終損益は４２０億円の黒字（前期は４０６億８０００万円の赤字）を見込む。年間配当予想は６０円（同２０円増配）とした。構造改革の効果により利益体質が改善する。日本やアジアパシフィック、米州、欧州の各事業で売上高は１ケタ台の増加を計画。中国・トラベルリテール事業では１ケタ台前半の減収を見込む。



２５年１２月期の売上高は９６９９億９２００万円（前の期比２．１％減）。２期連続の最終赤字となった。売上高は米州事業の苦戦により、為替や事業譲渡・買収の影響を除いた実質ベースで予想を下回った半面、円安によるプラス影響が出た。コストマネジメントが奏功し、構造改革費用などを含む非経常項目が想定を下回ったことなどもあって、売上高は計画に対し上振れし、最終損益の赤字幅は計画よりも縮小して着地した。



出所：MINKABU PRESS