東京ボード工業 <7815> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は3億9200万円の赤字(前年同期は3億1100万円の黒字)に転落した。

併せて、決算期変更する非開示だった通期の業績予想は連結最終損益が6億8700万円の赤字となる見通しを示した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は3億1800万円の赤字(前年同期は1900万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業損益率は前年同期の-1.3％→2.9％に大幅改善した。



※26年2月期(11ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース

