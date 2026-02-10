エヌジェイホールディングス <9421> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常損益は3100万円の黒字(前年同期は2600万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億3000万円に対する進捗率は23.8％となった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比73.7％増の9900万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.9％増の1800万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の0.9％→1.0％とほぼ横ばいだった。



