　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


60788.60　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
59163.40　　ボリンジャー:＋3σ(13週)

57650.54　　★日経平均株価10日終値

57537.81　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
56975.72　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
56769.33　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
56230.41　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
55307.69　　均衡表転換線(日足)
55183.37　　6日移動平均線
54923.02　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
54477.93　　均衡表基準線(日足)
54375.25　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
54341.23　　新値三本足陰転値
53615.63　　25日移動平均線
53301.99　　均衡表転換線(週足)
53162.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
52308.23　　ボリンジャー:-1σ(25日)
51981.18　　13週移動平均線
51335.17　　75日移動平均線
51000.84　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50491.85　　均衡表雲上限(日足)
50065.59　　均衡表雲下限(日足)
49897.68　　均衡表基準線(週足)
49693.45　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49587.10　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49349.96　　26週移動平均線
47193.03　　ボリンジャー:-2σ(13週)
45537.09　　ボリンジャー:-1σ(26週)
44798.95　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44759.88　　200日移動平均線
41724.21　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39142.98　　均衡表雲上限(週足)
37911.33　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　85.06(前日72.50)
ST.Slow(9日)　　75.58(前日72.71)

ST.Fast(13週)　 91.11(前日87.82)
ST.Slow(13週)　 88.76(前日87.67)

［2026年2月10日］

株探ニュース