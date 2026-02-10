

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





60788.60 ボリンジャー:＋3σ(26週)

59163.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)



57650.54 ★日経平均株価10日終値



57537.81 ボリンジャー:＋3σ(25日)

56975.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)

56769.33 ボリンジャー:＋2σ(13週)

56230.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)

55307.69 均衡表転換線(日足)

55183.37 6日移動平均線

54923.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)

54477.93 均衡表基準線(日足)

54375.25 ボリンジャー:＋1σ(13週)

54341.23 新値三本足陰転値

53615.63 25日移動平均線

53301.99 均衡表転換線(週足)

53162.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

52308.23 ボリンジャー:-1σ(25日)

51981.18 13週移動平均線

51335.17 75日移動平均線

51000.84 ボリンジャー:-2σ(25日)

50491.85 均衡表雲上限(日足)

50065.59 均衡表雲下限(日足)

49897.68 均衡表基準線(週足)

49693.45 ボリンジャー:-3σ(25日)

49587.10 ボリンジャー:-1σ(13週)

49349.96 26週移動平均線

47193.03 ボリンジャー:-2σ(13週)

45537.09 ボリンジャー:-1σ(26週)

44798.95 ボリンジャー:-3σ(13週)

44759.88 200日移動平均線

41724.21 ボリンジャー:-2σ(26週)

39142.98 均衡表雲上限(週足)

37911.33 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 85.06(前日72.50)

ST.Slow(9日) 75.58(前日72.71)



ST.Fast(13週) 91.11(前日87.82)

ST.Slow(13週) 88.76(前日87.67)



［2026年2月10日］



株探ニュース

