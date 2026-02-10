【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(10日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
60788.60 ボリンジャー:＋3σ(26週)
59163.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)
57650.54 ★日経平均株価10日終値
57537.81 ボリンジャー:＋3σ(25日)
56975.72 ボリンジャー:＋2σ(26週)
56769.33 ボリンジャー:＋2σ(13週)
56230.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)
55307.69 均衡表転換線(日足)
55183.37 6日移動平均線
54923.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)
54477.93 均衡表基準線(日足)
54375.25 ボリンジャー:＋1σ(13週)
54341.23 新値三本足陰転値
53615.63 25日移動平均線
53301.99 均衡表転換線(週足)
53162.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)
52308.23 ボリンジャー:-1σ(25日)
51981.18 13週移動平均線
51335.17 75日移動平均線
51000.84 ボリンジャー:-2σ(25日)
50491.85 均衡表雲上限(日足)
50065.59 均衡表雲下限(日足)
49897.68 均衡表基準線(週足)
49693.45 ボリンジャー:-3σ(25日)
49587.10 ボリンジャー:-1σ(13週)
49349.96 26週移動平均線
47193.03 ボリンジャー:-2σ(13週)
45537.09 ボリンジャー:-1σ(26週)
44798.95 ボリンジャー:-3σ(13週)
44759.88 200日移動平均線
41724.21 ボリンジャー:-2σ(26週)
39142.98 均衡表雲上限(週足)
37911.33 ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 85.06(前日72.50)
ST.Slow(9日) 75.58(前日72.71)
ST.Fast(13週) 91.11(前日87.82)
ST.Slow(13週) 88.76(前日87.67)
［2026年2月10日］
株探ニュース