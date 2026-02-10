リスクモンスター <3768> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.7％増の2億7500万円に伸びたが、通期計画の3億8000万円に対する進捗率は72.4％にとどまり、5年平均の80.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.8％増の1億0500万円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比5.3％減の9000万円に減り、売上営業利益率は前年同期の9.6％→8.3％に悪化した。



