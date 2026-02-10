新家工業 <7305> [東証Ｓ] が2月10日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.9％増の17.6億円となり、通期計画の21億円に対する進捗率は83.9％に達し、5年平均の75.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の3.3億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.2％減の7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.8％→4.9％に悪化した。



株探ニュース

