飯田グループホールディングス <3291> [東証Ｐ] が2月10日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比13.0％増の429億円に伸びたが、通期計画の580億円に対する進捗率は74.1％にとどまり、5年平均の78.9％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比18.6％増の150億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比25.6％増の180億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.1％→7.0％に改善した。



株探ニュース

