　2月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3082銘柄。東証終値比で上昇は1386銘柄、下落は1616銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは111銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7318>　セレンＨＤ　　　　 1367　　+237（ +21.0%）
2位 <6862>　ミナトＨＤ　　　　 1751　　+229（ +15.0%）
3位 <7602>　レダックス　　　　　303　　 +39（ +14.8%）
4位 <2540>　養命酒　　　　　　 5150　　+635（ +14.1%）
5位 <6134>　ＦＵＪＩ　　　　　 4697　　+534（ +12.8%）
6位 <2980>　ＳＲＥＨＤ　　　　 2890　　+314（ +12.2%）
7位 <6518>　三相電機　　　　　 1377　　+136（ +11.0%）
8位 <4911>　資生堂　　　　　　 3040　+257.5（　+9.3%）
9位 <8050>　セイコーＧ　　　　 9200　　+640（　+7.5%）
10位 <429A>　テクセンド　　　　 3300　　+200（　+6.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7172>　ＪＩＡ　　　　　　 1909　　-574（ -23.1%）
2位 <1960>　サンテック　　　 1380.1　-286.9（ -17.2%）
3位 <6125>　岡本工　　　　　　 4625　　-725（ -13.6%）
4位 <7361>　ＨＣＨ　　　　　 1203.2　-171.8（ -12.5%）
5位 <9722>　藤田観　　　　　　 2450　　-330（ -11.9%）
6位 <6141>　ＤＭＧ森精機　　 2906.1　-333.9（ -10.3%）
7位 <3695>　ＧＭＯ－ＰＰ　　　 1850　　-200（　-9.8%）
8位 <4182>　菱ガス化　　　　 3097.9　-326.1（　-9.5%）
9位 <6584>　三桜工　　　　　　　815　　 -85（　-9.4%）
10位 <6779>　日電波　　　　　　 1030　　 -95（　-8.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4911>　資生堂　　　　　　 3040　+257.5（　+9.3%）
2位 <9005>　東急　　　　　　 1899.9　 +43.9（　+2.4%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2715　 +54.0（　+2.0%）
4位 <2802>　味の素　　　　　 4369.1　 +64.1（　+1.5%）
5位 <6753>　シャープ　　　　　　782　 +10.3（　+1.3%）
6位 <4689>　ラインヤフー　　　425.6　　+5.4（　+1.3%）
7位 <6963>　ローム　　　　　　 2595　 +30.5（　+1.2%）
8位 <9532>　大ガス　　　　　 6471.3　 +75.3（　+1.2%）
9位 <2282>　日ハム　　　　　 6885.1　 +70.1（　+1.0%）
10位 <6473>　ジェイテクト　　 2057.3　 +18.8（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5019>　出光興産　　　　　 1365　 -84.0（　-5.8%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1700　 -64.5（　-3.7%）
3位 <4021>　日産化　　　　　 6684.9　-184.1（　-2.7%）
4位 <8031>　三井物　　　　　 5364.1　-130.9（　-2.4%）
5位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　　 9680　　-192（　-1.9%）
6位 <1803>　清水建　　　　　　 3455　 -63.0（　-1.8%）
7位 <3402>　東レ　　　　　　　 1226　 -22.0（　-1.8%）
8位 <9503>　関西電　　　　　　 2600　 -38.0（　-1.4%）
9位 <7267>　ホンダ　　　　　 1645.5　 -24.0（　-1.4%）
10位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3788.4　 -40.6（　-1.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース