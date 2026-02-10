[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1386銘柄・下落1616銘柄（東証終値比）
2月10日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3082銘柄。東証終値比で上昇は1386銘柄、下落は1616銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが109銘柄、値下がりは111銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7318> セレンＨＤ 1367 +237（ +21.0%）
2位 <6862> ミナトＨＤ 1751 +229（ +15.0%）
3位 <7602> レダックス 303 +39（ +14.8%）
4位 <2540> 養命酒 5150 +635（ +14.1%）
5位 <6134> ＦＵＪＩ 4697 +534（ +12.8%）
6位 <2980> ＳＲＥＨＤ 2890 +314（ +12.2%）
7位 <6518> 三相電機 1377 +136（ +11.0%）
8位 <4911> 資生堂 3040 +257.5（ +9.3%）
9位 <8050> セイコーＧ 9200 +640（ +7.5%）
10位 <429A> テクセンド 3300 +200（ +6.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7172> ＪＩＡ 1909 -574（ -23.1%）
2位 <1960> サンテック 1380.1 -286.9（ -17.2%）
3位 <6125> 岡本工 4625 -725（ -13.6%）
4位 <7361> ＨＣＨ 1203.2 -171.8（ -12.5%）
5位 <9722> 藤田観 2450 -330（ -11.9%）
6位 <6141> ＤＭＧ森精機 2906.1 -333.9（ -10.3%）
7位 <3695> ＧＭＯ－ＰＰ 1850 -200（ -9.8%）
8位 <4182> 菱ガス化 3097.9 -326.1（ -9.5%）
9位 <6584> 三桜工 815 -85（ -9.4%）
10位 <6779> 日電波 1030 -95（ -8.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4911> 資生堂 3040 +257.5（ +9.3%）
2位 <9005> 東急 1899.9 +43.9（ +2.4%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2715 +54.0（ +2.0%）
4位 <2802> 味の素 4369.1 +64.1（ +1.5%）
5位 <6753> シャープ 782 +10.3（ +1.3%）
6位 <4689> ラインヤフー 425.6 +5.4（ +1.3%）
7位 <6963> ローム 2595 +30.5（ +1.2%）
8位 <9532> 大ガス 6471.3 +75.3（ +1.2%）
9位 <2282> 日ハム 6885.1 +70.1（ +1.0%）
10位 <6473> ジェイテクト 2057.3 +18.8（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5019> 出光興産 1365 -84.0（ -5.8%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1700 -64.5（ -3.7%）
3位 <4021> 日産化 6684.9 -184.1（ -2.7%）
4位 <8031> 三井物 5364.1 -130.9（ -2.4%）
5位 <5714> ＤＯＷＡ 9680 -192（ -1.9%）
6位 <1803> 清水建 3455 -63.0（ -1.8%）
7位 <3402> 東レ 1226 -22.0（ -1.8%）
8位 <9503> 関西電 2600 -38.0（ -1.4%）
9位 <7267> ホンダ 1645.5 -24.0（ -1.4%）
10位 <2269> 明治ＨＤ 3788.4 -40.6（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
