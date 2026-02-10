歌手の工藤静香（55）が母親に料理を教える動画を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】「怖いくらいそっくり」と話題！工藤静香の母の写真

これまでにも次女でモデルのKōki,（23）の誕生日に作った、お花をテーマにした豪華な料理が並ぶ食卓など、数々の手料理をInstagramに投稿している工藤。

さらに母親との交流も披露しており、「母のあだ名は ばばちゃんです」とおそろいのバッグを持った親子ショットを添えて紹介。2026年1月17日にはストーリーズで「これ私じゃん。若い時のばばちゃん」とコメントし写真を公開すると、「親子だから当然とはいえ、これは怖いくらいそっくりですね！」「同一人物と言っても問題ないレベルで似てるね」などのコメントがネット上であがり、話題になっていた。

“そっくり”と話題の母に料理を教える工藤静香

2026年2月9日の更新では、特製蒸しパンの作り方を母親に教える動画を披露した。

この投稿にファンから「仲良し親子で羨ましいです」「お母様との仲良しクッキング楽しそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）