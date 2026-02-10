タレントの堀ちえみが9日に自身のアメブロを更新。1982年デビューの同期であるタレントの渡辺めぐみ、松本伊代、早見優からサプライズで誕生日を祝ってもらったことを報告した。

この日、堀は「同期と夕飯！」というタイトルでブログを更新し「表参道のラキアーラ。82年同期の、渡辺めぐみちゃんのお店」と、渡辺が経営するイタリアンレストランを訪れたことを報告。「美味しいイタリアンの銘店です」と述べ、焼きたてのフォカッチャなどの料理の写真を公開した。

続けて「こちらのお料理は、素材にこだわってます。身体に良いものばかり使用」とその魅力を説明し「やさしいお料理と、笑いとやさしさで溢れた食事会」「楽しい夜を過ごしてます」と満喫した様子をつづった。

その後に更新したブログでは「サプライズで誕生日のお祝いを、してくれた同期の仲間！」と明かし、バースデーケーキの写真を公開。「嬉しかった ありがとうございました！」と感激した様子でコメントした。

最後に「プレゼントも、ありがとう！」と感謝し「この一年も、頑張ろうと思えた。めぐちゃん、伊代ちゃん、優ちゃん。いつもありがとう」とつづり、ブログを締めくくった。