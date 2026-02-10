鬼束ちひろ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　シンガー・ソングライターの鬼束ちひろが9日、自身のXを更新し、「26th Anniversary」をイラスト＆メッセージで伝えた。

【画像】鬼束ちひろ「26th Anniversary」イラスト＆メッセージ

　鬼束は、2000年2月9日にシングル「シャイン」でデビュー。同年8月9日にリリースした2ndシングル「月光」でブレイクした。

　Xでは「26th Anniversary」を告知。イラストのビジュアルとともに「GOOD　BYE，THOSE DAYS，HELLO，FROM NOW ON，THANK YOU」と手書きの英文でメッセージ。「CHIHIRO」としたためた。

　ファンからは「26周年おめでとうございます」と祝福が多数。「イラストすごくかわいいです」「いつかまたその歌声を聴かせてくださいね」「ライブ開催お願いします」などの声が寄せられている。