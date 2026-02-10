鬼束ちひろ、26周年でSNS更新・イラスト＆英文メッセージ「すごくかわいい」「いつかまたその歌声を」と反響
シンガー・ソングライターの鬼束ちひろが9日、自身のXを更新し、「26th Anniversary」をイラスト＆メッセージで伝えた。
【画像】鬼束ちひろ「26th Anniversary」イラスト＆メッセージ
鬼束は、2000年2月9日にシングル「シャイン」でデビュー。同年8月9日にリリースした2ndシングル「月光」でブレイクした。
Xでは「26th Anniversary」を告知。イラストのビジュアルとともに「GOOD BYE，THOSE DAYS，HELLO，FROM NOW ON，THANK YOU」と手書きの英文でメッセージ。「CHIHIRO」としたためた。
ファンからは「26周年おめでとうございます」と祝福が多数。「イラストすごくかわいいです」「いつかまたその歌声を聴かせてくださいね」「ライブ開催お願いします」などの声が寄せられている。
