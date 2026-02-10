STU48の石田千穂（23）が10日、東京・渋谷のSpotify O−WESTで開催されたワンマンライブ「STU48 SHOWCASE LIVE！1st〜5th」で、グループからの卒業を発表した。

ライブは、デビューシングル「暗闇」から5枚目のシングル「思い出せる恋をしよう」をフューチャーした公演で、初期シングル表題曲やカップリング曲を含めたグループの歴史を感じられるセットリストを披露。MCで2期生の高雄さやかは、思い入れのある初期シングルのカップリング曲として「非全力」を挙げた。「STU48に加入前の社会人の頃から、聴きながら通勤していました。元気をもらっていました！」と明かすと、歌唱メンバーである石田は「オリメンです！嬉しい！ありがとうございます！」と喜んだ。

最後の挨拶に差し掛かると石田が「私から皆さんにお伝えしたいことがあります」と切り出し、「私、石田千穂はSTU48を卒業します。そして、5月31日に、東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて卒業コンサートを開催させていただきます。残り少ない期間ですが、大好きなSTU48と皆さんに恩返しができるよう活動してまいりますので、最後までよろしくお願いします！」と発表。会場からはどよめきと大きな拍手が起こった。

石田は2017年にSTUの1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。6枚目のシングル「独り言で語るくらいなら」、9枚目シングル「息をする心」の2作で単独センター、8枚目のシングル「花は誰のもの？」で瀧野由美子・中村舞と共にトライアングルセンターを務めるなど、加入以降フロントメンバーとしてグループを牽引し続けて来たが、3月4日にリリースする13枚目のシングル「好きすぎて泣く」が石田にとってラストシングルとなる。

公式サイトでは「好きすぎて泣く」の収録内容・ジャケット写真が公開され、全タイプ共通カップリングとして石田のソロ楽曲「未来へ続く者よ」が収録されることがわかった。劇場版のジャケット写真は石田と表題曲センター・中村舞の2ショットとなっている。

明日11日には、ラゾーナ川崎プラザにて13thシングル発売記念イベントを開催。表題曲「好きすぎて泣く」を選抜メンバー16名で初披露する。